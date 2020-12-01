Владельцы ресторанов, баров и ночных клубов поставили палатки под зданием парламента в Лиссабоне, в Португалии. Они объявили голодовку в знак протеста против жестких карантинных ограничений.

Демонстрация уже длится 5 день подряд. 9 собственников обещают голодать, пока не поговорят с премьер-министром и министром экономики. Об этом говорится в The Guardian.

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Что предшествовало

В Португалии бары и ночные клубы закрыты с марта 2020 года. Ресторанам разрешили вернуться к работе в мае. Однако на большей части территории страны с 8 ноября ввели комендантский час и локдаун на выходных. Это и поставило под угрозу выживание их бизнес.

Как мы можем сохранить бизнес, который не приносит денег, но должен платить налоги, оплачивать свет, воду? Здесь, в Португалии, все умирает,

– сказал Хосе Гувейя, владелец ночного клуба.

Предприниматели голодают в Португалии / Фото Getty Images

Что делает правительство

В качестве компенсации за ограничения на выходных, правительство предложило возместить ресторанам 20% от их среднего дохода с января по октябрь 2020 года. Владельцы заведений говорят, что этого недостаточно.

Справка. По данным правительства, количество зарегистрированных безработных в октябре выросло на 34,5% по сравнению с показателями за 2019 год.