Бизнесмен из России Руслан Ростовцев причастен к финансированию российских наемников на Донбассе. Политический беженец Александр Митрофанов заявил, что Ростовцев также ворует украинский уголь.

Представитель общественной организации StopArrest, политический беженец Александр Митрофанов рассказал, что у него есть информация, подтверждающая деятельность Руслана Ростовцева. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам Митрофанова, Ростовцев вывозил украинский уголь в Россию. Потом по поддельным документам продавал его в Украину.

Продажа краденого угля в Украине осуществлялся компанией "Газ-Альянс" украинского сбежавшего бизнесмена Сергея Курченко (связанного с Виктором Януковичем – 24 канал),

– отметил Митрофанов.

Полученные в результате деньги легализовали, а потом на них закупали продукцию двойного назначения. В частности, говорится о телескопических прицелах "Марс" для снайперских винтовок для боевиков на Донбассе.

Представитель StopArres отметил, что есть информация, что Ростовцев непосредственно передавал деньги боевику Арсену Павлову (позывной "Моторола"). Также бизнесмен финансировал открытие представительств так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Турине, Милане и Праге.

Митрофанов добавил, что всю имеющуюся у него информацию передал украинским правоохранителям.

Обратите внимание! Российский предприниматель Руслан Ростовцев несколько лет назад стал фигурантом расследования американского издания Forbes в деле краж украинского угля.

Митрофанов рассказал, что Ростовцев финансирует боевиков на Донбассе: видео