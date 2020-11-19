Украинскому бизнесу в условиях карантина в первую очередь нужны справедливое правосудие и хорошо функционирующие правоохранительные органы. Даже если государство решит оказывать денежную помощь, то без этого средства могут использовать не по назначению.

Именно государство может сделать этот шаг, установив для бизнеса рациональные правила игры. Об этом сообщила исполнительный директор европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко в эфире 24 канала.

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По ее мнению, сейчас в Украине нет надлежащего контроля, который бы сдерживал незаконное расходование средств. Поэтому представители крупного и среднего бизнеса стремятся к продолжению реформ, которые обеспечат им надлежащее развитие.

По словам Деревянко, бизнес в Украине пока не чувствует никакой поддержки от государства.

Предприниматель почувствует ее только тогда, когда он получит конкретную помощь в виде средств,

– заявила эксперт.

Впрочем, стоит учитывать состоятельность украинского бюджета. Эксперт отметила, что в Украине нет таких ресурсов, как у ведущих стран мира. По ее мнению, государство должно предоставлять такие возможности, которые оно может обеспечить.

Состояние бизнеса в Украине

Деревянко отметила, что сейчас компании не очень жалуются на ограничения. Поэтому, можно предположить, что они уже немного адаптировались к таким условиям. В то же время она заявила, что делать выводы еще рано, потому что карантин выходного дня только недавно ввели.

"Первый локдаун научил нас сгруппироваться, оптимизировать свои бизнес-процессы и сделать так, чтобы бизнес минимально страдал в текущих условиях", – рассказала эксперт.

Обратите внимание! Правительство ввело в Украине карантин выходного дня, который начал действовать с 14 – 15 ноября. Он продлится 3 недели. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам Деревянко, на доходы бизнеса в значительной степени влияет уменьшение покупательной способности населения.

Как поддержать бизнес

Эксперт отметила, что в первую очередь всем представителям бизнеса должны обеспечить равные условия. По ее мнению, бизнесмены должны выполнять все необходимые обязательства.

Во время первого локдауна государство редко отслеживало соблюдение ограничений. Как заявила Деревянко, из-за этого их очень часто нарушали.

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По мнению эксперта, поддержать бизнес смогут кредитные каникулы, финансовая помощь и отмена части налогов, а не наоборот их рост.

"Также нельзя заставлять бизнес платить высокие зарплаты, потому что у них нет возможности это делать", – подчеркнула она.

Деревянко добавила, что для крупного бизнеса стоит обеспечить доступное кредитование и равные "правила игры".



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала