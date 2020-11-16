В Верховной Раде 5 ноября утвердили законопроект Госбюджета на 2021 год. Однако принять его в целом до начала декабря не успеют.

Такое мнение высказал глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Об этом сообщили в издании Укринформ.

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В регламентированном Бюджетном кодексе указан конечный срок, до которого нужно принять Госбюджет на следующий год. Указано, что это нужно сделать до 1 декабря 2020 года.

По мнению нардепа, в сроки проект в целом принять невозможно.

Мы не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока,

– отметил Гетманцев.

Что предшествовало

Накануне документ рассмотрел профильный комитет парламента и внес определенные выводы и предложения. Проект главной сметы Украины Кабмин утвердил еще 14 сентября.

Второе чтение должно состояться только после получения проекта бюджета от Кабинета министров. А парламент получит его только в начале декабря.



Что предусматривает Государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала