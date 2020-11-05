Верховная Рада 5 ноября одобрил в первом чтении законопроект Госбюджета-2021. В нем запланировано, что минимальная пенсия вырастет на 165 гривен. Кроме того, для некоторых пенсионеров предусмотрены дополнительные выплаты и индексации.

Размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2021 году составит 203,9 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные законопроекта Госбюджета-2021, за который проголосовали 275 нардепов, сообщает 24 канал.

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Как вырастет минимальная пенсия в 2021 году

С 1 января 2021 года минимальная пенсия составит 1 769 гривен;

с 1 июля – 1 854 гривны;

с 1 декабря – 1 934 гривны.

То есть за год минимальную пенсию планируют увеличить на 165 гривен.



Минимальная пенсия в 2021 году / Инфографика 24 канала

Сколько доплатят пенсионерам

С июля 2021 года пенсионерам от 75 лет будут доплачивать по 400 гривен к основной пенсии;

людям, которым исполнилось 80 лет – по 500 гривен.

Также в проекте указано, что с 1 мая проведут индексацию пенсий.

Какой размер пенсий в Украине в 2020 году

В Украине есть более 11 миллионов пенсионеров. По состоянию на 15 сентября размер минимальной пенсии в Украине составляет 1712 гривен. Однако с 1 декабря она вырастет до 1769 гривен. Это будет третье запланированное поднятие пенсий за год.

В среднем пенсионеры получают около 3400 гривен. Размер максимальной пенсии в Украине в 2020 году колеблется в пределах 17 тысяч гривен.

Что известно о Госбюджете-2021

Проект Госбюджета на 2021 правительство одобрит еще в сентябре.

Верховная Рада должна рассмотреть его 20 октября. Однако из-за обострения ситуации с пандемией коронавируса рассмотрение законопроекта перенесли на ноябрь.

5 ноября Верховная Рада приняла Госбюджет-2021 в первом чтении. За проголосовали 275 нардепов.

Налоговая Украины назвала этот законопроект довольно жестким, однако реальным для выполнения.

Как Рада принимала Госбюджет-2021: смотрите видео

Подробнее обо всех цифрах Госбюджета на 2021 год (заложенный курс доллара, минимальная зарплата и прожиточный минимум) – читайте в материале.