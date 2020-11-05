Рада одобрила предыдущие изменения в Госбюджет-2021: основные цифры
Верховная Рада 5 ноября приняла за основу и в целом проект госбюджета на 2021 год. Накануне документ рассмотрел профильный комитет парламента и внес определенные выводы и предложения. Проект главной сметы Украины Кабмин утвердил еще 14 сентября.
Основные показатели и цифры, заложенные в госбюджет, опубликовали на сайте Верховной Рады.
Ранее Верховная Рада приняла Госбюджет-2021 в первом чтении
Главные показатели госбюджета-2021
- Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 91,3 миллиарда гривен. Они выросли более чем на 20 миллиардов по сравнению с проектом от Кабмина. Рост ожидают благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавит в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен.
- Расходы бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов, следовательно, они составят 1 триллион 351 миллиард гривен. Основные статьи повышение расходов – депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие, участие в распределении которой принимают нардепы), инфраструктура, культура, медицина и спорт.
- Дефицит государственного бюджета на 2021 год Кабинет Министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен. А это на полтора процента ниже, чем было в 2020 году.
- ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.
- Госдолг к ВВП – 64,6%.
- Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.
- А потребительская инфляция достигнет 7,3%.
- Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.
Главные цифры проекта государственного бюджета
- Расходы на безопасность и оборону закладывают на уровне 267 миллиардов гривен. Это на 21 миллиард больше плана с изменениями на 2020 год.
На зарплаты военным и правоохранителям выделят 131 миллиард. То есть на 8,3 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.
- На образование планируют потратить 174 миллиарда гривен. По сравнению с 2020 годом на 34 миллиарда гривен больше. В бюджете планируют и доплаты учителям – 21,2 миллиарда гривен, что предполагает рост зарплат на 30%.
- Расходы на медицину – 156 миллиардов гривен, что на 27,5 миллиардов больше, чем годом ранее.
Предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен.
На борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен.
В целом в 2021 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрели от 148,1 до 155,2 миллиарда гривен. Но последнюю цифру на комитете поддержали частично – окончательное слово должно быть за Кабмином. Пока точно известно, что в Минздрав поступит на 1,5 миллиарда гривен больше на "создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака".
- На социальную защиту населения потратят 324 миллиарда гривен, что на 7,5 миллиарда гривен больше по сравнению с планом 2020 года.
Расходы для Пенсионного фонда – 203,8 миллиарда гривен.
- Программа "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 миллиардов гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем в предыдущий год.
- На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен. В частности:
- на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 миллиардов гривен;
- на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства – 2 миллиарда гривен.
Какую минимальную зарплату закладывают
В бюджете на 2021 год предусмотрели также рост минимальной заработной платы. Ее планируют трижды повысить:
- до 7 тысяч гривен с 1 января 2021 года;
- до 7,5 тысячи гривен – с 1 июля;
- до 8 тысяч гривен – с 1 декабря.
Но такое предложение учли частично, правда, окончательные цифры не уточнили.
Каким будет прожиточный минимум
В 2021 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц
- с 1 января 2021 года в размере 2 189 гривен;
- с 1 июля – 2 294 гривны;
- с 1 декабря – 2 393 гривны.
Для основных социальных и демографических групп населения:
- детей до 6 лет:
с 1 января 2021 года – 1 921 гривна,
с 1 июля – 2013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет:
с 1 января 2021 года – 2 395 гривен,
с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен;
- трудоспособных лиц:
с 1 января 2021 года – 2 270 гривны,
с 1 июля – 2 279 гривен,
с 1 декабря – 2 481 гривна;
- лиц, утративших трудоспособность:
с 1 января 2021 года – 1 769 гривен,
с 1 июля – 1 854 гривен,
с 1 декабря – 1 934 гривен.
Заметим, что прожиточный минимум еще может вырасти. Все предложения по этому приняли частично, но не уточнили окончательные цифры.
Какой может быть минимальная пенсия
- С 1 января 2021 года – 3 413 гривны или 3 547 гривен.
- С 1 апреля – 34 74 гривны.
- С 1 июля – 3 489 гривен или 4 300 гривен.
- С 1 октября – 3 592 гривен.
- С 1 декабря – 5 000 гривен.
По поручению правительства эти цифры также учли частично и окончательные цифры – пока неизвестны.
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Сколько потратят на другие отрасли
- Финансовая поддержка регионов – 9,4 миллиарда гривен, что дополнительные 4,5 миллиарда к плану 2020 года.
- Расходы на культуру – почити 10 миллиардов гривен. Отрасль получит дополнительные 2,5 миллиарда гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения.
- Расходы на спорт – 7,4 миллиарда гривен – увеличено в 2,7 раза к плану 2020 года.
- На поддержку угольной отрасли – 4,5 миллиарда гривен.
- На поддержку аграриев – 4,2 миллиарда гривен.
- Цифровизация отраслей экономики – 2,9 миллиарда гривен.
- Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги – 3,3 миллиарда гривен.
- Министерство финансов получит еще 7,4 миллиарда гривен на субвенцию на социально-экономическое развитие. Произойдет это благодаря тому, что 3,2 миллиарда забрали у Фонда регионального развития (Министерство развития общин). Таким образом, расходы на Минфин выросли до почти 30 миллиардов гривен.
Министерство финансов назвало приоритеты проекта госбюджета
- повышенная минимальная заработная плата;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и COVID-вакцинация;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+).
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Также будут акцентировать внимание на обороне и безопасности, большом строительстве (дороги), транспортной инфраструктуре (новые пассажирские вагоны), развитии культуры, поддержке спорта высоких достижений, масштабной цифровизации экономики и финансово состоятельных регионах.
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