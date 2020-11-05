Верховная Рада 5 ноября приняла за основу и в целом проект госбюджета на 2021 год. Накануне документ рассмотрел профильный комитет парламента и внес определенные выводы и предложения. Проект главной сметы Украины Кабмин утвердил еще 14 сентября.

Основные показатели и цифры, заложенные в госбюджет, опубликовали на сайте Верховной Рады.

Ранее Верховная Рада приняла Госбюджет-2021 в первом чтении

Главные показатели госбюджета-2021

Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 91,3 миллиарда гривен. Они выросли более чем на 20 миллиардов по сравнению с проектом от Кабмина. Рост ожидают благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавит в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен.

предусмотрели на уровне 1 триллиона 91,3 миллиарда гривен. Они выросли более чем на 20 миллиардов по сравнению с проектом от Кабмина. Рост ожидают благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавит в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен. Расходы бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов, следовательно, они составят 1 триллион 351 миллиард гривен. Основные статьи повышение расходов – депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие, участие в распределении которой принимают нардепы), инфраструктура, культура, медицина и спорт.

бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов, следовательно, они составят 1 триллион 351 миллиард гривен. Основные статьи повышение расходов – депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие, участие в распределении которой принимают нардепы), инфраструктура, культура, медицина и спорт. Дефицит государственного бюджета на 2021 год Кабинет Министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен. А это на полтора процента ниже, чем было в 2020 году.

Обратите внимание! Дефицит бюджета имеет много негативных последствий. В частности, инфляция, секвестр (то есть сокращение расходов на другие бюджетные программы и фонды), рост государственного долга и вытеснение государственными займами частных заемщиков с кредитного рынка, что ведет к увеличению процентных ставок на кредит для населения и бизнеса.

ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.

закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%. Госдолг к ВВП – 64,6%.

к ВВП – 64,6%. Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.

составит 13,6 тысячи гривен. А потребительская инфляция достигнет 7,3%.

достигнет 7,3%. Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.

Главные цифры проекта государственного бюджета

Расходы на безопасность и оборону закладывают на уровне 267 миллиардов гривен. Это на 21 миллиард больше плана с изменениями на 2020 год.

На зарплаты военным и правоохранителям выделят 131 миллиард. То есть на 8,3 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

На образование планируют потратить 174 миллиарда гривен. По сравнению с 2020 годом на 34 миллиарда гривен больше. В бюджете планируют и доплаты учителям – 21,2 миллиарда гривен, что предполагает рост зарплат на 30%.

планируют потратить 174 миллиарда гривен. По сравнению с 2020 годом на 34 миллиарда гривен больше. В бюджете планируют и доплаты учителям – 21,2 миллиарда гривен, что предполагает рост зарплат на 30%. Расходы на медицину – 156 миллиардов гривен, что на 27,5 миллиардов больше, чем годом ранее.

Предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен.

На борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен.

В целом в 2021 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрели от 148,1 до 155,2 миллиарда гривен. Но последнюю цифру на комитете поддержали частично – окончательное слово должно быть за Кабмином. Пока точно известно, что в Минздрав поступит на 1,5 миллиарда гривен больше на "создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака".

На социальную защиту населения потратят 324 миллиарда гривен, что на 7,5 миллиарда гривен больше по сравнению с планом 2020 года.

Расходы для Пенсионного фонда – 203,8 миллиарда гривен.

Программа "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 миллиардов гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем в предыдущий год.



(развитие дорожной инфраструктуры) – 150 миллиардов гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем в предыдущий год. На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен. В частности:

на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 миллиардов гривен;



​на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства – 2 миллиарда гривен.

Какую минимальную зарплату закладывают

В бюджете на 2021 год предусмотрели также рост минимальной заработной платы. Ее планируют трижды повысить:

до 7 тысяч гривен с 1 января 2021 года;

гривен с 1 января 2021 года; до 7,5 тысячи гривен – с 1 июля;

гривен – с 1 июля; до 8 тысяч гривен – с 1 декабря.

Но такое предложение учли частично, правда, окончательные цифры не уточнили.

Каким будет прожиточный минимум

В 2021 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц

с 1 января 2021 года в размере 2 189 гривен;



с 1 июля – 2 294 гривны;



с 1 декабря – 2 393 гривны.

Для основных социальных и демографических групп населения:

детей до 6 лет:

с 1 января 2021 года – 1 921 гривна,

с 1 июля – 2013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 года – 2 395 гривен,

с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен;

трудоспособных лиц:

с 1 января 2021 года – 2 270 гривны,

с 1 июля – 2 279 гривен,

с 1 декабря – 2 481 гривна;

лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января 2021 года – 1 769 гривен,

с 1 июля – 1 854 гривен,

с 1 декабря – 1 934 гривен.

Заметим, что прожиточный минимум еще может вырасти. Все предложения по этому приняли частично, но не уточнили окончательные цифры.

Какой может быть минимальная пенсия

С 1 января 2021 года – 3 413 гривны или 3 547 гривен.



С 1 апреля – 34 74 гривны.



С 1 июля – 3 489 гривен или 4 300 гривен.



С 1 октября – 3 592 гривен.



С 1 декабря – 5 000 гривен.

По поручению правительства эти цифры также учли частично и окончательные цифры – пока неизвестны.

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Сколько потратят на другие отрасли

Финансовая поддержка регионов – 9,4 миллиарда гривен, что дополнительные 4,5 миллиарда к плану 2020 года.

– 9,4 миллиарда гривен, что дополнительные 4,5 миллиарда к плану 2020 года. Расходы на культуру – почити 10 миллиардов гривен. Отрасль получит дополнительные 2,5 миллиарда гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения.

– почити 10 миллиардов гривен. Отрасль получит дополнительные 2,5 миллиарда гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения. Расходы на спорт – 7,4 миллиарда гривен – увеличено в 2,7 раза к плану 2020 года.

– 7,4 миллиарда гривен – увеличено в 2,7 раза к плану 2020 года. На поддержку угольной отрасли – 4,5 миллиарда гривен.

– 4,5 миллиарда гривен. На поддержку аграриев – 4,2 миллиарда гривен.

– 4,2 миллиарда гривен. Цифровизация отраслей экономики – 2,9 миллиарда гривен.

отраслей экономики – 2,9 миллиарда гривен. Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги – 3,3 миллиарда гривен.

– 3,3 миллиарда гривен. Министерство финансов получит еще 7,4 миллиарда гривен на субвенцию на социально-экономическое развитие. Произойдет это благодаря тому, что 3,2 миллиарда забрали у Фонда регионального развития (Министерство развития общин). Таким образом, расходы на Минфин выросли до почти 30 миллиардов гривен.

Министерство финансов назвало приоритеты проекта госбюджета

повышенная минимальная заработная плата;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+).

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Также будут акцентировать внимание на обороне и безопасности, большом строительстве (дороги), транспортной инфраструктуре (новые пассажирские вагоны), развитии культуры, поддержке спорта высоких достижений, масштабной цифровизации экономики и финансово состоятельных регионах.