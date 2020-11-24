Министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть "значительный прогресс" в переговорах с Международным валютным фондом. Также чиновник уверен, что проект госбюджета на 2021 год ближайшее время окажется в парламенте.

Сначала проекту бюджета должно утвердить правительство

В Министерстве финансов обещают вскоре обнародовать официальную позицию относительно наработанных позиций с МВФ. Об этом Марченко сообщил Интерфакс-Украина.

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Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее – в Верховную Раду Украины,

– отметил Марченко.

Чиновник считает, что вокруг темы переговоров с Международным валютным фондом – много спекуляций. Марченко советует делать выводы только из официальных сообщений.

"Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", – отметил глава Минфина.

Транша в 2020 году не будет, – Милованов

Отметим, что ранее внештатный советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов отметил, что Украина до конца 2020 года таки не сможет получить транш МВФ. Максимум, чего можно будет достичь в этом году, – это договоренностей с Фондом на рабочем уровне. Это даст шанс принимать другие транши.