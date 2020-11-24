В Минфине говорят, что бюджет-2021 скоро будет в Раде, а прогресс с МВФ таки есть
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть "значительный прогресс" в переговорах с Международным валютным фондом. Также чиновник уверен, что проект госбюджета на 2021 год ближайшее время окажется в парламенте.
Сначала проекту бюджета должно утвердить правительство
В Министерстве финансов обещают вскоре обнародовать официальную позицию относительно наработанных позиций с МВФ. Об этом Марченко сообщил Интерфакс-Украина.
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Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее – в Верховную Раду Украины,
– отметил Марченко.
Чиновник считает, что вокруг темы переговоров с Международным валютным фондом – много спекуляций. Марченко советует делать выводы только из официальных сообщений.
"Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", – отметил глава Минфина.
Транша в 2020 году не будет, – Милованов
Отметим, что ранее внештатный советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов отметил, что Украина до конца 2020 года таки не сможет получить транш МВФ. Максимум, чего можно будет достичь в этом году, – это договоренностей с Фондом на рабочем уровне. Это даст шанс принимать другие транши.
Когда правительство утвердит проект бюджета-2021?
По мнению заместителя председателя комитета по вопросам финансовой политики Ярослава Железняка, Кабмин таки может успеть утвердить проект сметы ко второму чтению. Предполагаемая дата – 25 ноября. Однако Железняк не исключает, что утверждение документа снова могут перенести. Ведь проект бюджета еще не утвердили с МВФ.
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