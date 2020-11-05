Верховная Рада приняла 5 ноября проект Госбюджета на 2021 год. Кабмин предусмотрел 270 миллиардов дефицита в главном финансовом документе. Однако неизвестно, как Украина должна найти эти деньги, ведь за 10 месяцев Минфин не сумел покрыть дефицит бюджета, заложенного на 2020 год.

Кроме этого, без сотрудничества с МВФ Украина не сможет получить деньги от других международных партнеров. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Тарас Козак.

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Он напомнил, что в бюджет на 2020 год было заложено 299 миллиардов дефицита. За 10 месяцев Министерство финансов смогло покрыть лишь 110 миллиардов. Поэтому сейчас нужно найти другие средства дополнительно за 2 месяца.

Но это практически нереально в условиях сложной ситуации с Международным валютным фондом и другими международными организациями.

В Украине в течение последних недель Минфин не может найти финансирование от банков. Даже в 2020 году дефицит бюджета не удастся закрыть,

– отметил он.

Экономический эксперт считает, что в 2021 будет еще сложнее. Потому что без сотрудничества с МВФ Украине не будут давать деньги не только международные официальные кредиторы, как Всемирный банк или Европейский инвестиционный банк.

Этого также не будут делать коммерческие заемщики. Украина не сможет размещать евробонды. "Будет очень сложно вообще выполнить этот бюджет, даже без такого дефицита", – подчеркнул Тарас Козак.

Что такое евробонды, или еврооблигации? Это ценные бумаги, определенная разновидность привлечения внешнего долга вместе с обычными кредитами.



Евробондами могут пользоваться банки или компании, а также государство, если бюджетные расходы превышают доходы. Поэтому возникает необходимость перекрывать этот дефицит.

Различные варианты, как Украина может покрыть дефицит бюджета

Тарас Козак пояснил, что дефицит бюджета покрывается обычно либо займами, либо приватизацией. Сейчас в Украине приватизация идет очень медленно.

В частности, крупные объекты не приватизируются и этот процесс постоянно переносится. Относительно малых объектов ситуация неплохая, но, по его словам, в последнее время идут "наезды" на главу Государственного фонда имущества.

На мой взгляд, причина в том, что слишком быстро идет приватизация. Многие в этом не заинтересованы. Потому что пока объект Государственный, на нем можно "пилить" себе лично деньги,

– прокомментировал он.

Эксперт также отметил, что также власть может обратиться относительно средств в последнюю инстанцию – это обычно Центральный банк Украины. Но Нацбанк с 2015 года воздерживался от этого, из-за чего его критиковали.

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Сейчас в НБУ сменилось руководство. Тарас Козак предположил, что такая смена могла сопровождаться обещаниями со стороны новых руководителей, что они будут выполнять то, что не делали предшественники.

"Я думаю, что, возможно, речь идет и о дополнительном кредитовании бюджета. Это запрещено, потому что часто приводит к девальвации и высокой инфляции", – подтвердил он.

Однако добавил, что есть разные механизмы, когда это можно проводить через так называемые схемы. Поэтому если Нацбанк на это согласится, украинцы будут видеть значительно более высокий курс доллара, чем на уровне 29,1.



Что предусматривает Государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала