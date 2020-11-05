Проект Госбюджета на 2021 год подали в парламент 14 сентября. Уже 5 ноября нардепы проголосовали за главный финансовый документ страны в первом чтении.

За принятие Государственного бюджета Украины в первом чтении и за основу свои голоса отдали 275 парламентариев, передает 24 канал. Подробнее Проект Госбюджета-2021: основные цифры Что заложено в бюджете на 2021 год: основные цифры Доходы Госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен. Расходы составят 1 триллион 350 миллиардов гривен. Дефицит Государственного бюджета на 2021 год Кабинет Министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен.

Госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен. составят 1 триллион 350 миллиардов гривен. на 2021 год Кабинет Министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен. ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен.

закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Расходы на оборону и безопасность составят 267 миллиардов гривен.

составят 267 миллиардов гривен. На образование планируют потратить 174 миллиарда гривен.

планируют потратить 174 миллиарда гривен. Общие расходы на медицину – 156 миллиардов гривен,

– 156 миллиардов гривен, На социальную защиту населения потратят 324 миллиарда гривен.

потратят 324 миллиарда гривен. Программа "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) получит 150 миллиардов гривен.

(развитие дорожной инфраструктуры) получит 150 миллиардов гривен. На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен.

в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен. Расходы на культуру запланировали на уровне 7,5 миллиарда гривен, на спорт – 7,4 миллиарда гривен. Как изменятся зарплаты, пенсии, прожиточный минимум Минимальная зарплата увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 июля.

увеличится до Минимальная пенсия в 2021 году вырастет на 165 гривен и составит 1934 гривны.

в 2021 году вырастет на 165 гривен и составит Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года будет 2189 гривен, с 1 июля – 2294 грн, с 1 декабря – 2393 гривны.

на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года будет 2189 гривен, с 1 июля – 2294 грн, с 1 декабря – 2393 гривны. Среднегодовой курс доллара в 2020 году заложили на уровне 29,1 гривны за доллар.

Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала