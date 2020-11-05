Верховная Рада приняла Госбюджет-2021 в первом чтении
Проект Госбюджета на 2021 год подали в парламент 14 сентября. Уже 5 ноября нардепы проголосовали за главный финансовый документ страны в первом чтении.
За принятие Государственного бюджета Украины в первом чтении и за основу свои голоса отдали 275 парламентариев, передает 24 канал.
Подробнее Проект Госбюджета-2021: основные цифры
Что заложено в бюджете на 2021 год: основные цифры
- Доходы Госбюджета предусмотрели на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен. Расходы составят 1 триллион 350 миллиардов гривен. Дефицит Государственного бюджета на 2021 год Кабинет Министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен.
- ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен.
- Расходы на оборону и безопасность составят 267 миллиардов гривен.
- На образование планируют потратить 174 миллиарда гривен.
- Общие расходы на медицину – 156 миллиардов гривен,
- На социальную защиту населения потратят 324 миллиарда гривен.
- Программа "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) получит 150 миллиардов гривен.
- На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен.
- Расходы на культуру запланировали на уровне 7,5 миллиарда гривен, на спорт – 7,4 миллиарда гривен.
Как изменятся зарплаты, пенсии, прожиточный минимум
- Минимальная зарплата увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 июля.
- Минимальная пенсия в 2021 году вырастет на 165 гривен и составит 1934 гривны.
- Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года будет 2189 гривен, с 1 июля – 2294 грн, с 1 декабря – 2393 гривны.
- Среднегодовой курс доллара в 2020 году заложили на уровне 29,1 гривны за доллар.
Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала
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