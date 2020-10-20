Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет на армию в 2020 году стал крупнейшим в истории Украины. В частности, было выделено более 117 миллиардов гривен.

Об этом заявил Зеленский во время своего выступления 20 октября в Верховной Раде Украины, передает 24 канал.

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Он подчеркнул, что наступление мира в Украине не означает, что власть перестанет заботиться об армии.

По его словам, были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию, но есть неоспоримые факты – в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины.

Во времена коронавирусного кризиса он не уменьшился ни на гривну. И не разгоняйте "зраду", что в 2021 году мы сократим средства на войско. Но это невозможно, потому что бюджет еще не принят,

– добавил президент.

Зеленский заверил, что не позволит этого сделать. Как минимум, средства на армию останутся на уровне этого года. "То есть более 117 миллиардов гривен, а это на 15 миллиардов больше, чем в эпоху "билбордов об армии", – сказал он.

Также Зеленский назвал примеры военной помощи Украине. Так, конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов, а с Великобританией мы подписали соглашение на 1 миллиард 250 миллионов фунтов стерлингов для укрепления военно-морского флота Украины.

"Совместно с Турцией мы будем производить корветы, двигатели, военные дроны и развивать системы ПВО. Также мы начали изготовление новейших образцов вооружения, испытываем реактивную систему "Ольха М" и системы реактивных снарядов "Тайфун", – заявил президент.

Он добавил, что сейчас идет модернизация бригад "Гетман Сагайдачный" и подготовка к испытанию десантных катеров "Десна". "Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона", – заверил Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что впервые с 2014 года добровольцы получили статус участников боевых действий. А иностранцы, которые защищали Украину, получают гражданство.

Смотрите онлайн-трнсляцию из Верховной Рады, где выступал Зеленский:

К слову, президент во время выступления говорил, в частности, и о завершении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий. Больше об этом – читайте здесь.