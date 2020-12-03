Нынешняя экономическая ситуация позволяет Украине выполнить бюджет 2020 года. Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению.

Таможня пока отстает по плановым поступлениям. Но этому есть содержательные причины. Об этом Шмыгаль сообщил в интервью изданию "Корреспондент".

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По его словам, Украине не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе.

Покрытие расходов бюджета

Премьер-министр подчеркнул, что для покрытия расходов бюджета 2020 года есть рынок внешних и внутренних заимствований. Это традиционные источники, которыми Украина пользовалась на протяжении независимости.

У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов – 24 канал). Конечно, это будут кратко и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10 – 13% годовых в гривне), чем средства МВФ,

– отметил Шмыгаль.

Бридж-кредиты как инструмент

В то же время он подчеркнул, что бридж-кредиты будут полностью рабочим инструментом, если Украина будет знать:

дату приезда миссии Международного валютного фонда;

дату предоставления следующего транша.

Что такое бридж-кредит?

Это вид краткосрочного займа, который обычно оказывают на период от 2 недель до 3 лет до ожидания договоренности об увеличении финансирования.

Выйти на рынок внешних заимствований

Есть возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это будут короткие займы – до полугода. Объемы будут зависеть от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50 – 60 миллиардов гривен, на внешнем – примерно 1 миллиард долларов.

Шмыгаль добавил, что правительство рассчитывает на обнародование даты приезда миссии МВФ в этом году.