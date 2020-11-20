Бюджет не успеют рассмотреть, это нарушение закона, – Железняк
Кабинет министров должен был 20 ноября утвердить бюджет на 2021 год ко второму чтению и передать его в Раду. Однако его в последний день сняли с повестки дня, поэтому рассмотрение не состоится.
Хотя депутаты должны получить проект бюджета ко второму чтению за 10 дней до вынесения в зал. Если этого не сделать – это нарушением закона. Об этом в эфире 24 канала сказал Ярослав Железняк, нардеп фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам финансов.
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Почему ВР не успеет принять бюджет-2021
Нардеп отметил, что правительство должно было рассматривать бюджет еще в 17 часов 20 ноября, однако потом стало понятно, что не могли свести расходную часть.
Из-за этого сегодня бюджет не будут рассматривать. Это является нарушением закона, поскольку есть четкая норма, когда правительство должно передать парламентариям бюджет, этот срок истекает сегодня,
– отметил Железняк.
По его информации, в последний момент этот вопрос сняли с повестки дня Кабмина. И у парламентариев недостаточно рычагов влияния сейчас.
Почему такая задержка
По мнению депутата, такая задержка происходит из-за Министерства финансов и правительства. Все делают в последний момент.
"То, что Кабмин нарушает сроки – это плохо даже для местных общин. Как только парламентарии примут бюджет, тогда на основе этого, на местах тоже должны принимать бюджет", – подчеркнул Железняк.
Он также прогнозирует, что только 3 декабря страна может получить или не получить государственный бюджет.
Главное о госбюджете-2021 / Инфографика 24 канала
Смотрите видео комментария Железняка о бюджете-2021:
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