Кабинет министров должен был 20 ноября утвердить бюджет на 2021 год ко второму чтению и передать его в Раду. Однако его в последний день сняли с повестки дня, поэтому рассмотрение не состоится.

Хотя депутаты должны получить проект бюджета ко второму чтению за 10 дней до вынесения в зал. Если этого не сделать – это нарушением закона. Об этом в эфире 24 канала сказал Ярослав Железняк, нардеп фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

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Почему ВР не успеет принять бюджет-2021

Нардеп отметил, что правительство должно было рассматривать бюджет еще в 17 часов 20 ноября, однако потом стало понятно, что не могли свести расходную часть.

Из-за этого сегодня бюджет не будут рассматривать. Это является нарушением закона, поскольку есть четкая норма, когда правительство должно передать парламентариям бюджет, этот срок истекает сегодня,

– отметил Железняк.

По его информации, в последний момент этот вопрос сняли с повестки дня Кабмина. И у парламентариев недостаточно рычагов влияния сейчас.

Почему такая задержка

По мнению депутата, такая задержка происходит из-за Министерства финансов и правительства. Все делают в последний момент.

"То, что Кабмин нарушает сроки – это плохо даже для местных общин. Как только парламентарии примут бюджет, тогда на основе этого, на местах тоже должны принимать бюджет", – подчеркнул Железняк.

Он также прогнозирует, что только 3 декабря страна может получить или не получить государственный бюджет.

Справка. Проект госбюджета правительство утвердило еще в сентябре. 6 ноября Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Теперь обновленный проект сметы Кабмин должен был снова передать Раде. Впрочем, главную смету страны могут не успеть рассмотреть до конца 2020 года.

Главное о госбюджете-2021 / Инфографика 24 канала

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