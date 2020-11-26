Депутаты подали почти 2500 правок в проект Госбюджета на 2021 год. Министерство финансов во время подготовки проекта учло часть из них.

Уже успели рассмотреть и проработать все замечания. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время внеочередного заседания правительства, когда презентовал документ, сообщает 24 канал.

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По его словам, в постановлении Верховной Рады об одобрении бюджетных заключений предусмотрели то, чтобы внести ряд изменений в проект Государственного бюджета на второе чтение.

Мы проработали все правки и предложения народных депутатов. Поступило 2451 предложение, составляющее примерно еще один такой бюджет,

– сказал Марченко.

И добавил, что учли большинство предоставленных депутатами предложений. Но прежде всего опирались на 2 вещи:

приоритетность расходов;

состояние экономики Украины.

"Для нас принципиальным было то, чтобы все расходы были подтверждены реальными доходами", – подчеркнул Марченко.

Кроме этого, доходы в проекте Госбюджета увеличили на 21 миллиард гривен. Расходы же предусмотрены в размере 1 триллион 328 миллиардов гривен.



Что предусматривает Государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала

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