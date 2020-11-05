Верховная Рада Украины на своем заседании 5 ноября одобрила в первом чтении государственный бюджет на 2021 год. Правительство заложило в проект сметы среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 29 гривен 10 копеек.

О том, каким будет курс гривны относительно доллара в 2021 году, рассказывает 24 канал.

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Среднегодовой курс, который в государственном бюджете закладывает Кабинет Министров Украины, составит 29 гривен 10 копеек.

Несколько укрепится украинская валюта под конец 2021 года. Тогда доллар будет стоить около 28 гривен 80 копеек.

Что еще известно о курсе гривны:

Министр развития экономики Игорь Петрашко ранее давал несколько лучший прогноз. Он заявлял, что за 2020 год средний курс доллара выйдет примерно 27,8 гривны, а в 2021 году ситуация будет примерно такой же – около 28 гривен.

Экономисты тоже в основном прогнозируют стоимость доллара в 2021 году на уровне 28,5 – 29,5 гривны. В отдельные месяцы доллар может "перевалить" за психологическую отметку в 30 гривен.

Каким был курс доллара в 2020 году

В марте 2020 года 1 доллар в Украине стоил 24,5 гривны. Однако началась пандемия коронавируса, которая имела крайне ощутимые для мировой экономики последствия.

Пока люди паниковали, а экономика была фактически замороженной, доллар окреп. Уже через месяц после начала карантина, в апреле, украинцы покупали американскую валюту за 28 гривен.

К концу весны гривна начала укрепляться, однако уже в июле доллар снова подорожал. Это было связано со скандалами вокруг НБУ.

Всего с начала карантина и до начала ноября цена доллара постоянно колеблется в пределах 28 – 28,6 гривны.

По состоянию на 5 ноября стоимость 1 доллара составляет 28,58 гривны.



Как менялась валюта во времена независимости Украины / инфографика 24 канала