Госбюджет и обязательная вакцинация: о чем говорили на заседании "Слуги народа"
Заседание фракции "Слуга народа" состоялось 2 декабря. Нардепы обсудили проект госбюджета, вероятную отсрочку законопроекта об обязательной вакцинации и тому подобное.
Фракция не обсуждала кадровые вопросы. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.
Кстати Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета - 2021 на заседании "Слуги народа", – нардеп
Госбюджет-2021
При участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко депутаты обсудили проект госбюджета-2021.
По словам Корниенко, бюджет обсуждали в разных разрезах. В частности, вопросы нардепов-мажоритарщиков, связанные с финансированием программ социально-экономического развития, образовательных субвенций, медицины.
Как рассказал нардеп Александр Качура, вопросы касались недостаточного финансирования системы здравоохранения и увеличения прожиточного минимума.
Какие законопроекты обсуждали
На заседании говорили о законопроектах о перезагрузке Службы безопасности Украины и о Бюро экономической безопасности.
Качура отметил, что договорились на этой неделе эти проекты не рассматривать.
Законопроект об обязательной вакцинации
Корниенко отметил, что Рада может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", который касается особенностей вакцинации.
Мнения разделились, скажем так, по этому законопроекту. Будем смотреть завтра: может, отложим его для дальнейших консультаций,
– рассказал Корниенко.
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