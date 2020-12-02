Заседание фракции "Слуга народа" состоялось 2 декабря. Нардепы обсудили проект госбюджета, вероятную отсрочку законопроекта об обязательной вакцинации и тому подобное.

Фракция не обсуждала кадровые вопросы. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Кстати Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета - 2021 на заседании "Слуги народа", – нардеп

Госбюджет-2021

При участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко депутаты обсудили проект госбюджета-2021.

По словам Корниенко, бюджет обсуждали в разных разрезах. В частности, вопросы нардепов-мажоритарщиков, связанные с финансированием программ социально-экономического развития, образовательных субвенций, медицины.

Как рассказал нардеп Александр Качура, вопросы касались недостаточного финансирования системы здравоохранения и увеличения прожиточного минимума.

Какие законопроекты обсуждали

На заседании говорили о законопроектах о перезагрузке Службы безопасности Украины и о Бюро экономической безопасности.

Качура отметил, что договорились на этой неделе эти проекты не рассматривать.

Законопроект об обязательной вакцинации

Корниенко отметил, что Рада может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", который касается особенностей вакцинации.

Мнения разделились, скажем так, по этому законопроекту. Будем смотреть завтра: может, отложим его для дальнейших консультаций,

– рассказал Корниенко.

Обратите внимание! Корниенко отметил, что на заседании не обсуждали локдаун, поскольку это прерогатива Кабинета министров.