100 новых вагонов: в бюджете-2021 заложили средства на обновление Укрзализныци
Кабинет министров в проекте Государственного бюджета заложил средства на обновление Укрзализныци. В 2021 году должно быть закуплено 100 новых пассажирских вагонов украинского производства.
Это впервые за историю независимости Украины появилась возможность заложить средства в Госбюджете на расходы для Укрзализныци. Об этом в эфире 24 канала сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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По ее словам, в Украине могут оказаться под угрозой пассажирские перевозки, ведь постоянно списываются вагоны. Поэтому впервые Кабмин заложил в проекте Государственного бюджета деньги для покупки новых вагонов и обновления Укрзализныци.
100 новых вагонов отечественного производства должны закупить уже со следующего года.
"Это будет впервые сделано", – подчеркнула нардеп.
Изменения, которые внесли депутаты в проект Госбюджета-2021
Евгения Кравчук рассказала, что депутаты вносили различные правки в главный финансовый документ. По ее мнению, важно то, что:
- добавились программы на центры предоставления культурных услуг;
- заложено финансирование реставрации памятников архитектуры и строительства ряда музеев, которые уже давно были обещаны. В частности, речь идет о музее Революции Достоинства;
- увеличились расходы на инфраструктуру – аэропорты. В частности, выделены средства на строительство аэропорта в Днепре.
Нам удалось сохранить рост минимальной заработной платы. Также будет индексация пенсии для всех пенсионеров. Но это не о тех суммах, которые получают судьи и прокуроры,
– отметила она.
Евгения Кравчук добавила, что слышала от профильного комитета, будто между 1 и 2 чтением еще может Минфин поработать, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Речь идет о лучшем администрировании таможни и налогов в целом.
Она отметила, что также уже к первому чтению были внесены дополнительные правки об увеличении поступлений по определенным статьям. Они все преимущественно касаются определенных рентных платежей, налогов и сборов.
Что предусматривает Государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала
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