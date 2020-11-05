Кабинет министров в проекте Государственного бюджета заложил средства на обновление Укрзализныци. В 2021 году должно быть закуплено 100 новых пассажирских вагонов украинского производства.

Это впервые за историю независимости Украины появилась возможность заложить средства в Госбюджете на расходы для Укрзализныци. Об этом в эфире 24 канала сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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По ее словам, в Украине могут оказаться под угрозой пассажирские перевозки, ведь постоянно списываются вагоны. Поэтому впервые Кабмин заложил в проекте Государственного бюджета деньги для покупки новых вагонов и обновления Укрзализныци.

100 новых вагонов отечественного производства должны закупить уже со следующего года.

"Это будет впервые сделано", – подчеркнула нардеп.

Изменения, которые внесли депутаты в проект Госбюджета-2021

Евгения Кравчук рассказала, что депутаты вносили различные правки в главный финансовый документ. По ее мнению, важно то, что:

добавились программы на центры предоставления культурных услуг;



заложено финансирование реставрации памятников архитектуры и строительства ряда музеев, которые уже давно были обещаны. В частности, речь идет о музее Революции Достоинства;



увеличились расходы на инфраструктуру – аэропорты. В частности, выделены средства на строительство аэропорта в Днепре.

Нам удалось сохранить рост минимальной заработной платы. Также будет индексация пенсии для всех пенсионеров. Но это не о тех суммах, которые получают судьи и прокуроры,

– отметила она.

Евгения Кравчук добавила, что слышала от профильного комитета, будто между 1 и 2 чтением еще может Минфин поработать, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Речь идет о лучшем администрировании таможни и налогов в целом.

Она отметила, что также уже к первому чтению были внесены дополнительные правки об увеличении поступлений по определенным статьям. Они все преимущественно касаются определенных рентных платежей, налогов и сборов.

Обратите внимание! Проект Госбюджета на 2021 год подали в парламент 14 сентября. Нардепы 5 ноября проголосовали за главный финансовый документ страны в первом чтении.



Что предусматривает Государственный бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала