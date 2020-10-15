Верховная Рада 20 октября планирует одобрить в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Обещают, что в этом году парламентарии не будут работать всю ночь, чтобы принять документ.

В целом документ должны утвердить до 1 декабря. Но в этом году нардепы не будут принимать бюджет ночью. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа, сообщает 24 канал.

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Я думаю, что не будет ("бюджетной ночи" – 24 канал). Мы стараемся отходить от этого, когда под покровом ночи происходят какие-то "договорняки". Все будет происходить днем в отличие от предыдущих созывов парламента. В прошлом году мы принимали бюджет в ноябре при свете дня,

– подчеркнула нардеп.

По словам политка, процедура будет происходить довольно прозрачно: "любой депутат может прийти и проводить стрим из бюджетного комитета во время обсуждения".

Обратите внимание! В проект о Госбюджете 2021 нардепы внесли почти 2,5 тысячи правок. Однако, как сообщил глава профильного комитета Даниил Гетманцев, не все правки будут рассматривать.

Главное о Государственном бюджете на 2021 год

Правительство согласовало проект госбюджета 14 сентября.

Он предусматривает рост экономики на уровне 4,6% и инфляцию в 7,3%.

Доходы закладывают на уровне 1 071 миллиарда гривен, а расходы – 1 350 миллиардов гривен.



Главное о государственном бюджете на 2021 год / Инфографика 24 канала