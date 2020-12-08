Уже в следующий вторник, 15 декабря, Верховная Рада может принять бюджет-2021 и продолжить особый статус Донбасса. Парламентарии уверяют, что голосование не перерастет в бюджетную ночь.

Кроме этого, голоса в сессионном зале уже накопились, оппозиционные фракции тоже поддерживают проект. Об этом в эфире 24 канала сказал Ярослав Железняк. И подчеркнул, что проблем с таймингом сейчас нет.

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Бюджетная ночь всегда была не из-за самого бюджета, а из-за налоговых законопроектов. В этом году мы отменили эту практику, чтобы цифры налогов не менялись в последний момент, – подчеркнул нардеп.

Он полагает, что процедура принятия бюджета будет очень короткой, все можно принять менее чем за час. Поэтому, проблем с принятием может не быть.

Нардеп: "Хотелки" учли

"По цифрам видно, что депутаты себя не обидели – 6 миллиардов на округи заложили, на различные инфраструктурные проекты тоже. Обидели разве Минобразования и Минсоцполитики, почти ничего не давали на Министерство здравоохранения. Но все "хотелки" учли в проекте бюджета" , – рассказал Железняк.

Смотрите полностью видео 24 канала с Ярославом Железняком о принятии бюджета:



Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала

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