"Промприлад.Реновация" – бывший советский завод, который стал одним из самых современных городских пространств в Украине. Его деятельность повлияла на то, что Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге "Forbes Украина" как благоприятній украинский город для ведения бизнеса.

История этого проекта – это успешная попытка превратить бывший завод, специализирующийся на приборостроении, на место, где царит уникальная экосистема сотрудничества и развития. О его ии достижениях читайте в истории Ukraīner.

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"Промприлад" – яркий пример импакт-инвестирования, инвестиций в социальное или экономическое развитие. На начало ноября 2020 году в проект вовлечены более полутысячи инвесторов, которые внесли вклад в более 5,5 миллионов долларов. Также привлекли еще более 780 тысяч долларов грантовых средств.



​Сейчас "Промприладбор" – это 6 200 квадратных метров отремонтированной площади​ / Фото Ukraīner

"Наши западные партнеры говорят, что нам уже фактически удается выстраивать инклюзивную экономику с выходом на инклюзивные проблемы общества", – отметил Юрий Филюк, инициатор проекта.

Здесь мы соединяем различных представителей населения, различных стейкхолдеров и строим этот проект так, чтобы все интересы всех представителей были учтены,

– заверил он.

Сейчас в "Промприладе" размещается 25 компаний-резидентов. Каждая – уникальна и обязательно разделяет общие ценности этого городского пространства.

Среди резидентов – школа танцев, галерея современного искусства, мультимедиа-лаборатория, детские клубы неформального образования, урбан-лаборатория и даже офис Управления инвестиционной политики города.

Более об изменениях крупного предприятия: смотрите видео Ukraīner

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