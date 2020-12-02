Металлургические комбинаты Мариуполя продолжают помогать медикам в борьбе с коронавирусом и поставляют в больницы жизненно необходимый кислород.

В Мариупольской больнице №9 уже завершены работы по установке 3 дополнительных кислородных станций и подключены 90 точек подачи кислорода. Группа Метинвест направила на эти цели почти 9 миллионов гривен.

Сейчас в больнице развернуто 112 кислородных точек, а в работе еще 90. Нам это делают, не останавливая процесс лечения, мы просто переводим больных из отделения в отделение. Мы абсолютно не имеем проблем с кислородом, даже есть около 30 – 40 свободных точек, то есть нет необходимости их использовать,

– рассказал главный врач Мариупольской городской больницы №9 Александр Железняк.

Кислородные станции оборудованы сигнализацией, а подача кислорода – бесперебойная. Кислород в медучреждение дважды в неделю доставляют работники металлургического комбината имени Ильича.

"С Фондом Рината Ахметова поставлено 15 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые стоят в реанимационных отделениях больниц, которые борются с ковидом. Обеспечиваются средствами индивидуальной защиты работники реанимационных бригад, работники центра первой медико-санитарной помощи. На безвозмездной основе поставлено более 20 тысяч экспресс-тестов", – поделился директор департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель.

По словам медиков, в больницах Мариуполя есть резерв коек и кислорода на случай увеличения количества больных.