Парламентарии не успевают принять бюджет на 2021 год до Нового года. Все из-за того, что Кабмин до сих пор не подал документ для ознакомления ко второму чтению. Однако еще в бюджете на 2020 год образовали огромные финансовые дыры.

А помощи от МВФ получить в ближайшее время почти нереально. Об этом сказал эксминистр развития экономики Тимофей Милованов в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что мало того, что нужно закрыть нынешнюю дыру в бюджете, деньги еще и нужны для поддержки экономики, бизнеса и людей.

Ближайшие недели нереалистично получить деньги от МВФ. Поддержки нет, поэтому ситуация критическая,

– подчеркнул Милованов.

По его словам, наиболее критическая ситуация в стране складывается с коронавирусом. Это напрямую связано с бюджетом. А также расходы на поддержку бизнеса будут еще большими.

"Если мы дальше будем страдать от COVID-19, то это негативно повлияет на бизнес. Я думаю, что в таком случае придется вводить жесткий карантин", – сказал Милованов.

Варианты выхода из ситуации

► Первый вариант – эмиссия.

Она может быть частичной, косвенной. Сумма в 10 – 50 миллиардов не существенно повлияет на инфляцию. Хотя ее сложно сделать на практике, поскольку запрещает закон.

► Второй – сокращение расходов или отсрочка.

Как это повлияет на доллар и зарплаты

По мнению Милованова, система будет продолжать работать. А люди не почувствуют значительных изменений, их будут оттягивать, а пенсии и зарплаты будут выплачивать.

Впрочем, он надеется, что Госбюджет на 2021 год таки примут, хоть с опозданием.

Что предусматривает государственный бюджет на 2021 год / инфографика 24 канала