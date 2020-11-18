В ближайшее время поддержки от МВФ не будет, – Милованов о том, как это повлияет на зарплаты
Парламентарии не успевают принять бюджет на 2021 год до Нового года. Все из-за того, что Кабмин до сих пор не подал документ для ознакомления ко второму чтению. Однако еще в бюджете на 2020 год образовали огромные финансовые дыры.
А помощи от МВФ получить в ближайшее время почти нереально. Об этом сказал эксминистр развития экономики Тимофей Милованов в эфире 24 канала.
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Он подчеркнул, что мало того, что нужно закрыть нынешнюю дыру в бюджете, деньги еще и нужны для поддержки экономики, бизнеса и людей.
Ближайшие недели нереалистично получить деньги от МВФ. Поддержки нет, поэтому ситуация критическая,
– подчеркнул Милованов.
По его словам, наиболее критическая ситуация в стране складывается с коронавирусом. Это напрямую связано с бюджетом. А также расходы на поддержку бизнеса будут еще большими.
"Если мы дальше будем страдать от COVID-19, то это негативно повлияет на бизнес. Я думаю, что в таком случае придется вводить жесткий карантин", – сказал Милованов.
Варианты выхода из ситуации
► Первый вариант – эмиссия.
Она может быть частичной, косвенной. Сумма в 10 – 50 миллиардов не существенно повлияет на инфляцию. Хотя ее сложно сделать на практике, поскольку запрещает закон.
► Второй – сокращение расходов или отсрочка.
Как это повлияет на доллар и зарплаты
По мнению Милованова, система будет продолжать работать. А люди не почувствуют значительных изменений, их будут оттягивать, а пенсии и зарплаты будут выплачивать.
Впрочем, он надеется, что Госбюджет на 2021 год таки примут, хоть с опозданием.
Что предусматривает государственный бюджет на 2021 год / инфографика 24 канала
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