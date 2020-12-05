Автомобилисты из России сообщили, что на новых навигационных картах BMW оккупированный Крым обозначен как российский. МИД Украины обратился к немецкой компании и обсудил некорректное обозначение Крыма на навигационных картах их автомобилей.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в выпуске:

В новых стратегиях НАТО до 2030 года четко прописано, что Россия – это угроза. Как Альянс ответит оккупантам на вооруженный Крым.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес ответил, почему Крым и Черное море так важны для Путина.

Попасть в оккупированный Крым могут только крымчане, которые имеют российский паспорт и люди, у которых там ближайшие родственники. Почему Россия не впускает украинцев на полуостров.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Игорь Токарь.