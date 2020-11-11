В навигационных системах немецких автомобилей BMW появилась функция установки карты, на которой аннексированный Крым отмечен российским. Такую привилегию компания создала для граждан России.

Чтобы обновить карту, достаточно зайти на сайт BMW ConnectedDrive и выбрать нужный файл. Об этом сообщает российская служба BBC.

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Что говорят представители российского отделения BMW

"BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль покупается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", – ответили в российской пресс-службе BMW на запрос журналистов.

Nissan и Volkswagen тоже обозначают Крым российским

Двойную навигационную политику ведут также компании Nissan и Volkswagen. Их карты меняются в зависимости от страны. Для пользователей с российским IP-адрессом аннексированный Крым обозначен частью России, для IP из других стран – полуостров является украинским.

Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen относительно международных и территориальных границ,

– ответили журналистам представители компании.



На картах Nissan Крым обозначен частью РФ для пользователей с российским ІР​ / Фото bbc.com



На картах Nissan Крым украинский для пользователей IP из других стран​ / Фото bbc.com