Бобровый секрет: на Сумщине обнаружили контрабанду лекарств из России
На Сумщине задержали партию "чудодейственного" препарата, вещество для которого вырабатывает организм бобра. Весь товар провозил пассажир автобуса, который следовал из Москвы в Херсон.
Крепкий бобровый организм вырабатывает вещество, чтобы метить территорию. Однако люди нашли для него другое применение. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Граница.UA" на 24 канале.
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Бобровая струя может излечить большое количество недугов – от сердечно-сосудистых заболеваний до паралича. Именно это вещество активно перевозят в Украину. Впрочем, в основном подпольно.
Изъятые лекарства / Скриншот из видео
Партию "целебного препарата и пищевых добавок обнаружили в пункте пропуска "Бачевск". Мужчина, который пытался перевезти товар, был убежден, что пограничники не обратят внимание на чемоданы с товаром.
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Впрочем, досмотровая группа и таможенники достали из багажа мужчины почти 700 упаковок различных препаратов. Их стоимость составляет не менее трети миллиона гривен. После этого весь товар изъяли.
Также в выпуске:
- В пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией у украинца изъяли 11 килограммов конопли, которую он пытался перевезти в бутылках. Мужчина прятал наркотики в бензобаке машины.
- Пограничные моряки сдали традиционный экзамен. Для противодействия условному противнику привлекли корабли и катера Одесского и Измаильского отрядов, а также пограничную авиацию.
- На границе с Россией таможенники обнаружили 2 микроавтобуса, в которые перегружали контрабанду. Затем товар должны были переправить через реку. Его стоимость составляет 630 тысяч гривен
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