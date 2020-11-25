На Сумщине задержали партию "чудодейственного" препарата, вещество для которого вырабатывает организм бобра. Весь товар провозил пассажир автобуса, который следовал из Москвы в Херсон.

Крепкий бобровый организм вырабатывает вещество, чтобы метить территорию. Однако люди нашли для него другое применение. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Граница.UA" на 24 канале.

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Бобровая струя может излечить большое количество недугов – от сердечно-сосудистых заболеваний до паралича. Именно это вещество активно перевозят в Украину. Впрочем, в основном подпольно.



Изъятые лекарства / Скриншот из видео

Партию "целебного препарата и пищевых добавок обнаружили в пункте пропуска "Бачевск". Мужчина, который пытался перевезти товар, был убежден, что пограничники не обратят внимание на чемоданы с товаром.

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Впрочем, досмотровая группа и таможенники достали из багажа мужчины почти 700 упаковок различных препаратов. Их стоимость составляет не менее трети миллиона гривен. После этого весь товар изъяли.

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