В оккупированном Крыму на должность назначили скандального экс-мэра Боделана: что о нем известно
Заместителем главы Симферопольского района Крыма стал Владимир Боделан. Он – бывший глава Одесского областного управления МЧС Украины. Боделан занимал эту должность во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и несколько лет находился в международном розыске.
Глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов прокомментировал назначение Боделана на должность. Он назвал его "порядочным человеком" и "инициативным руководителем". Об этом он сообщил в программе "Подъем".
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Он также добавил, что не доверяет обвинениям, которые выдвинули в адрес нового заместителя в Украине. Алексанов назвал их политическими и подтвердил, что они не соответствуют действительности.
Мы его проверяли, пробивали на него все. Он человек порядочный, ему ничего недостает. Руководитель – инициативный. К Украине у нас доверия нет,
– сказал Дионис Алексанов.
По его словам, Боделан прошел свой испытательный срок и за период проживания в России показал себя очень позитивно.
"Без проверки я бы его не взял. Я очень серьезно отношусь к таким вещам. На сегодня действительно есть кадровый голод: зарплаты небольшие, не каждый хочет в нынешних условиях работать. И ответственность большая", – отметил Алексанов.
Владимир Боделан: что о нем известно
- Был членом "Морской партии" и "Партии регионов".
- После Оранжевой революции Боделана обвинили в ряде преступлений и объявили в розыск.
- Он скрывался в России, где занимал должность заместителя начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.
- В 2010 году с него были сняты все обвинения, он вернулся в Одессу.
- После пожара в Одессе 2 мая 2014 года его отстранили от должности на период расследования этих событий, некоторое время он провел в России.