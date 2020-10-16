Заместителем главы Симферопольского района Крыма стал Владимир Боделан. Он – бывший глава Одесского областного управления МЧС Украины. Боделан занимал эту должность во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и несколько лет находился в международном розыске.

Глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов прокомментировал назначение Боделана на должность. Он назвал его "порядочным человеком" и "инициативным руководителем". Об этом он сообщил в программе "Подъем".

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Он также добавил, что не доверяет обвинениям, которые выдвинули в адрес нового заместителя в Украине. Алексанов назвал их политическими и подтвердил, что они не соответствуют действительности.

Мы его проверяли, пробивали на него все. Он человек порядочный, ему ничего недостает. Руководитель – инициативный. К Украине у нас доверия нет,

– сказал Дионис Алексанов.

По его словам, Боделан прошел свой испытательный срок и за период проживания в России показал себя очень позитивно.

Напомним. В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года сгорело 42 человека. Это произошло из-за того, что Владимир Боделан запретил спасателям выезжать на Куликово поле. Тогда он заявлял, что люди в Доме профсоюзов погибли не от огня. Позже его отстранили от должности.

"Без проверки я бы его не взял. Я очень серьезно отношусь к таким вещам. На сегодня действительно есть кадровый голод: зарплаты небольшие, не каждый хочет в нынешних условиях работать. И ответственность большая", – отметил Алексанов.

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