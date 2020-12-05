В Луганской области 5 декабря произошла жуткая ДТП. В аварии погиб 39-летний боец батальона полиции особого назначения "Луганск-1". Еще три человека попали в больницу.

Сержант возвращался со службы

Трагическое столкновение произошло недалеко от поселка Смоляниново. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.

Читайте также На Харьковщине произошло серьезное ДТП: пострадали 5 человек

39-летний сержант полиции возвращался со службы на личном автомобиле ВАЗ-2108. Однако домой мужчина не попал, его машина столкнулась с микроавтобусом.

Еще три человека госпитализированы

Боец "Луганска-1" погиб на месте трагедии. Еще трех пассажиров микроавтобуса пришлось доставить в больницу. На данный момент информации о состоянии их здоровья нет.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. На месте смертельного ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы. Также сюда прибыло руководство Главного управления Нацполиции.

Что такое БППОП "Луганск-1"?

Это полицейское подразделение, которое служит на передовой. Бойцы батальона патрулируют населенные пункты вдоль линии разграничения. Батальон создали из добровольцев в мае 2014 года. С 2015 года БППОП перевели в подчинение Главному управлению Нацполиции на Луганщине.

Смотрите на карте, где произошла авария: