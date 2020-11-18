Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 16 ноября приказал провести "контрольную явку граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований". В местных СМИ сразу заговорили о всеобщей мобилизации.

Якщо вірити тексту "указу" Пасічника, бойовики запасу ("народна міліція ЛНР") з 17 по 21 листопада обов'язково повинні відвідати "військові комісаріати". Про все це розповіли на порталі 0642.ua.

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Низка місцевих ЗМІ одразу почали писати, що мовиться про загальну мобілізацію. Однак "Донецкие новости" нагадали:

Окупанти на Донбасі з 10 до 14 листопада провели навчання "ЛНР" та "ДНР". А зазвичай після таких навчань і оголошують обов'язкову явку до "військоматів".

Водночас "Новости Донбасса" звернули увагу, що хоч мету заходу з "явкою" не оприлюднювали, але в "указі" є пункт "Для службового користування".

А видання "Информационный навигатор" начебто з'ясувало, про що саме цей пункт:

Мовляв, у ньому "військовим комісарам" наказано перевірити дані усіх бойовиків запасу – уточнити адреси, номери телефонів тощо.

Але найголовніше – проглянути особисті мобільні телефони: чи часом немає там українського мобільного додатка Дія.

Усіх, у кого знайдуть цей "шпигунський додаток", візьмуть "на особливий облік", як "схильних до роботи на українські спецслужби".

На жаль, неможливо перевірити, чи правдива вся ця інформація. Однак вона однозначно свідчить про те, що варто насторожитися та ще пильніше стежити за подіями на "тій стороні".