Провокации с гранатой, пулеметами и гранатометами: оккупанты ранили военного на Донбассе
Недавно прошло 100 дней с момента введения на Донбассе режима тишины. Впрочем, похоже, провокации со стороны пророссийских боевиков с тех пор лишь усиливаются. Так, за минувшие сутки враг 11 раз нарушал перемирие и провоцировал украинских военных.
Сейчас же ситуация стабилизировалась. Об этом информируют в штабе ООС.
Между тем 100 дней тишины на Донбассе: в Офисе Президента отчитались о результатах
За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 11 нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, – говорится в сообщении.
Где стреляли оккупанты:
9 нарушений режима прекращения огня зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
- Вблизи Старогнатовки противник использовал стрелковое оружие.
- В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- В районе Водяного задокументировано 5 нарушений.
- Из временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.
Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались. Ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного подавили вражескую активность.
Два нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- Вблизи Попасной в обеденное время противник провоцировал украинских защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, использовал беспилотник для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями ООС.
Пострадавший боец
В результате подрыва ВОГ-17 1 военнослужащий ООС получил осколочные ранения. Военного оперативно доставили в больницу. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.
О коварных действиях российско-оккупационных войск украинская сторона немедленно уведомила представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны пророссийских боевиков не было.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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