Недавно прошло 100 дней с момента введения на Донбассе режима тишины. Впрочем, похоже, провокации со стороны пророссийских боевиков с тех пор лишь усиливаются. Так, за минувшие сутки враг 11 раз нарушал перемирие и провоцировал украинских военных.

Сейчас же ситуация стабилизировалась. Об этом информируют в штабе ООС.

Между тем 100 дней тишины на Донбассе: в Офисе Президента отчитались о результатах

За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 11 нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, – говорится в сообщении.

Где стреляли оккупанты:

9 нарушений режима прекращения огня зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи Старогнатовки противник использовал стрелковое оружие.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе Водяного задокументировано 5 нарушений.

Из временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.

Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались. Ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного подавили вражескую активность.

Два нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вблизи Попасной в обеденное время противник провоцировал украинских защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, использовал беспилотник для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями ООС.

Пострадавший боец

В результате подрыва ВОГ-17 1 военнослужащий ООС получил осколочные ранения. Военного оперативно доставили в больницу. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

О коварных действиях российско-оккупационных войск украинская сторона немедленно уведомила представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны пророссийских боевиков не было.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики его регулярно нарушают. Подробнее читайте по ссылке.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала