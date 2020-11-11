Боевики на Донбассе стреляли из пулеметов: один украинский военный ранен
За сутки 10 ноября пророссийские боевики на Донбассе 2 раза нарушили тишину, с начала 11 ноября – 1. Одного украинского военного ранили.
Так, боевики в очередной раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС в aейсбуке.
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Что происходит на Донбассе с начала суток 11 ноября
Неподалеку населенного пункта Каменка оккупанты применили стрелковое оружие и стреляли из пулеметов.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Защитника забрали в медучреждение. Его состояние здоровья удовлетворительное.
Где боевики стреляли 10 ноября
У Водяного зафиксировали 2 нарушения перемирия. В частности, российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, а также применяли миномет.
К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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