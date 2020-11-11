За сутки 10 ноября пророссийские боевики на Донбассе 2 раза нарушили тишину, с начала 11 ноября – 1. Одного украинского военного ранили.

Так, боевики в очередной раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС в aейсбуке.

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Что происходит на Донбассе с начала суток 11 ноября

Неподалеку населенного пункта Каменка оккупанты применили стрелковое оружие и стреляли из пулеметов.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Защитника забрали в медучреждение. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Где боевики стреляли 10 ноября

У Водяного зафиксировали 2 нарушения перемирия. В частности, российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, а также применяли миномет.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Обратите внимание! С 27 октября на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Боевики его регулярно нарушают. Например, 30 октября в результате обстрелов оккупантов погибли 2 украинских бойца.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала