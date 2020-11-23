Боевики на Донбассе 6 раз нарушили "тишину": где стрелял враг
Пророссийские боевики за сутки 22 ноября 6 раз открывали огонь. Кроме того, они дистанционно заминировали позиции украинских военных. К счастью, никто из наших защитников не пострадал.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и контролируемой украинским защитниками. Об этом сообщили в утренней сводке ООС.
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Где стреляли боевики
- В пригороде Авдеевки пророссийские боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.
- Недалеко от Новолуганского враг стрелял из станкового противотанкового гранатомета.
- В районах населенных пунктов Шумы и Водяное оккупационные войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты дистанционно заминировали позиции украинских военных минами ПОМ-2.
Украинские военные уже сообщили представителям ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня и использования запрещенных мин боевиками.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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