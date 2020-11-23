Пророссийские боевики за сутки 22 ноября 6 раз открывали огонь. Кроме того, они дистанционно заминировали позиции украинских военных. К счастью, никто из наших защитников не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и контролируемой украинским защитниками. Об этом сообщили в утренней сводке ООС.

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Где стреляли боевики

В пригороде Авдеевки пророссийские боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.

пророссийские боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета. Недалеко от Новолуганского враг стрелял из станкового противотанкового гранатомета.

враг стрелял из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное оккупационные войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты дистанционно заминировали позиции украинских военных минами ПОМ-2.

Украинские военные уже сообщили представителям ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня и использования запрещенных мин боевиками.

Обратите внимание! На Донбассе еще с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако боевики систематически его нарушают. Вражеские выстрелы преимущественно неприцельные, поэтому наши военные не открывают огонь. В то же время ОБСЕ зафиксировала уже около 2,5 тысячи нарушений в Донецкой и Луганской областях. Подробнее о режиме тишины – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала