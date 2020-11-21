В течение суток, 20 ноября, пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие на Донбассе. По состоянию на утро 21 ноября на линии разграничения – тишина.

Как прошли сутки на Донбассе

Несмотря на провокации боевиков, украинские защитники продолжают соблюдать перемирие. Об этом сообщили в штабе ООС в фейсбуке.

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Нарушение оккупантов

Возле Шумов враг применил стрелковое оружие;

Неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлопиля и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы;

Кроме этого, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты заминировали позиции военных ВСУ, используя запрещенные мины ПОМ-2.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Какова ситуация на фронте с начала суток 21 ноября

С начала суток на Донбассе – тишина. Провокаций российских наемников не зафиксировали.

Кстати Вражеские войска ранили украинского бойца возле Авдеевки

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который постоянно нарушают оккупанты. Например, 20 ноября ранили бойца ВСУ. Зато 30 октября в результате вражеских обстрелов 2 украинских защитников погибли.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала