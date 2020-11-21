Боевики на Донбассе 7 раз нарушили тишину: где было неспокойно
В течение суток, 20 ноября, пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие на Донбассе. По состоянию на утро 21 ноября на линии разграничения – тишина.
Как прошли сутки на Донбассе
Несмотря на провокации боевиков, украинские защитники продолжают соблюдать перемирие. Об этом сообщили в штабе ООС в фейсбуке.
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Нарушение оккупантов
- Возле Шумов враг применил стрелковое оружие;
- Неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлопиля и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы;
- Кроме этого, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты заминировали позиции военных ВСУ, используя запрещенные мины ПОМ-2.
К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
Какова ситуация на фронте с начала суток 21 ноября
С начала суток на Донбассе – тишина. Провокаций российских наемников не зафиксировали.
Кстати Вражеские войска ранили украинского бойца возле Авдеевки
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