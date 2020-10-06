За понедельник, 5 октября, пророссийские боевики на Востоке страны дважды нарушили режим прекращения огня. Однако с начала 6 октября на всех участках разграничения ситуация спокойная.

Как прошли сутки на Донбассе

Вблизи Новолуганского оккупанты стреляли из подствольного гранатомета. Кроме того, боевики применяли ручной противотанковый гранатомет неподалеку Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

Вчера Сутки на Донбассе: боевики 4 раза открывали огонь

Вражеские выстрелы в обоих случаях были неприцельными. Поэтому украинские военные ответный огонь не открывали. К счастью, боевых потерь и ранений среди наших защитников не было.

ВСУ помогают тушить пожары

Более 300 военнослужащих вместе со спасателями ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Старый Айдар и Шумы. Кроме того, от ВСУ использовали 20 единиц спецтехники.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако пророссийские боевики нарушают его чуть ли не каждый день. Выстрелы преимущественно неприцельные. Впервые договоренности нарушили 6 сентября. В результате вражеского обстрела погиб один украинский военный.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала