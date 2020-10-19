Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать перемирие и провоцировать украинских защитников. Да, днем 19 октября они дважды нарушали режим тишины.

Утром пророссийские боевики использовали ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Луганского. Об этом информирует штаб ООС.

Актуально Почему украинская армия не идет в наступление на Донбассе: объяснение СНБО

Чуть позже вблизи Авдеевки был обнаружен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Беспилотник противника было подавлено украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование,

– говорится в сообщении.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате коварных действий пророссийских сил нет.

Обратите внимание! С 27 июля в Украине действует режим тишины. Украинские защитники продолжают придерживаться условий прекращения огня, зато боевики – постоянно его нарушают. Правда, используя вооружение, они ведут неприцельный огонь. Таким образом, только пытаются спровоцировать украинских защитников на ответ.



Карта оккупированных территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала