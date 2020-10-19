Выстрелы из гранатомета и беспилотник-разведчик: как боевики на Донбассе нарушают режим тишины
Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать перемирие и провоцировать украинских защитников. Да, днем 19 октября они дважды нарушали режим тишины.
Утром пророссийские боевики использовали ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Луганского. Об этом информирует штаб ООС.
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Чуть позже вблизи Авдеевки был обнаружен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Беспилотник противника было подавлено украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование,
– говорится в сообщении.
К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате коварных действий пророссийских сил нет.
Карта оккупированных территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала