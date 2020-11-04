Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 4 ноября 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противники стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Украинские военные контролируют ситуацию в зоне Операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ООС. К теме ТКГ согласовала 4 новых участка разведения на Донбассе, – штаб ООС Где боевики нарушили режим тишины Вблизи населенного пункта Новолуганское оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета.

Недалеко от села Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В селе Шумы наши военные зафиксировали полет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Реакция на действия боевиков ВСУ Украинские защитники сбили вражеский беспилотник стрелковым оружием. Кроме того, саперы ГСЧС разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 1 997 взрывоопасных предметов. Отметим, за предыдущие сутки, 3 ноября, боевики 6 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Из-за вражеских обстрелов 1 украинский военный получил осколочное ранение. Его отвезли в больницу. Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Несмотря на это, пророссийские боевики почти ежедневно нарушают перемирие. Выстрелы преимущественно неприцельные, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывают. Однако 30 октября из-за действий оккупантов погибли 2 наших защитников.

Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала