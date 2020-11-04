Боевики на Донбассе снова нарушили "тишину": украинские военные сбили вражеский беспилотник
Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 4 ноября 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противники стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
Украинские военные контролируют ситуацию в зоне Операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
К теме ТКГ согласовала 4 новых участка разведения на Донбассе, – штаб ООС
Где боевики нарушили режим тишины
- Вблизи населенного пункта Новолуганское оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета.
- Недалеко от села Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- В селе Шумы наши военные зафиксировали полет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
Реакция на действия боевиков ВСУ
Украинские защитники сбили вражеский беспилотник стрелковым оружием.
Кроме того, саперы ГСЧС разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 1 997 взрывоопасных предметов.
Отметим, за предыдущие сутки, 3 ноября, боевики 6 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Из-за вражеских обстрелов 1 украинский военный получил осколочное ранение. Его отвезли в больницу.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
Поделиться новостью