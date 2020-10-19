Боевики дважды нарушили перемирие: где и из какого оружия били
В течение 18 октября войска оккупанта два раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
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Враг дважды открывал огонь. Оба факта нарушения перемирия задокументировали вблизи Авдеевки, сообщает в Фейсбуке штаб ООС.
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Из какого оружия били оккупанты:
- в обед боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вечером – из автоматического станкового гранатомета.
Выстрелы не представляли угрозы украинским военным, поэтому они не стреляли в ответ. Боевых потерь и ранений не было.
Ситуация по состоянию на утро 19 октября
В районах ответственности украинских подразделений нарушений режима тишины не зафиксировали. По всей линии разграничения тишина. В то же время украинские воины готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
Карта оккупированных территорий на востоке Украины / инфографика 24 канала