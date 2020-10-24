В течение суток 24 октября пророссийские боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе. На этот раз стреляли возле шумов.

Какая ситуация на Донбассе была в течение суток

Оккупанты осуществили два провокационных выстрела из стрелкового оружия возле шумов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Украинские военные огонь в ответ на провокацию не открывали. К счастью, потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет.

Подразделения Объединенных сил полностью придерживаются мирных договоренностей, однако готовы реагировать на любые провокации противника.

Также в районах вдоль линии разграничения разминировали почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 55 взрывоопасных предметов. Кроме того, спасатели ООС восстанавливают поврежденные оккупантами дома. В течение суток отремонтировали 9 из них, еще на 10 – продолжаются работы.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако боевики не обращают на него внимания и регулярно осуществляют провокационные выстрелы в сторону украинских защитников. К слову, 6 сентября оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ.