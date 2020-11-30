Бросили взрывчатку и скрылись: на Донбассе враг пытался заминировать позиции ООС
На Донбассе вблизи поселка Луганское 29 ноября боевики пытались заминировать позиции украинских военных. После огневого контакта диверсанты скрылись, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку. Также был сбит беспилотник противника.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе немедленно сообщила об инциденте представителям ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба делегации в ТКГ.
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Что известно о попытке заминирования
Во время осмотра пути отступления украинские военные обнаружили средства минирования российского производства, которые запрещены "Женевской конвенцией":
- три единицы МОН-50;
- снаряженный кассетный контейнер типа КСФ;
- мины типа ПФМ-1;
- личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор";
- 2 вещевых мешка;
- бухта кабеля;
- 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 миллиметра.
Беспилотник, которым враг руководил во время операции, военные сбили
Подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата "Гранат", который входит в новейший российский комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2".
Благодаря сосредоточенному огню и умелым действиям военнослужащих беспилотник был сбит. Материалы, изъятые из него, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил,
– говорится в сообщении ТКГ.
Карта оккупированных Россией территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала
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