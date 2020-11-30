На Донбассе вблизи поселка Луганское 29 ноября боевики пытались заминировать позиции украинских военных. После огневого контакта диверсанты скрылись, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку. Также был сбит беспилотник противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе немедленно сообщила об инциденте представителям ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба делегации в ТКГ.

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Что известно о попытке заминирования

Во время осмотра пути отступления украинские военные обнаружили средства минирования российского производства, которые запрещены "Женевской конвенцией":

три единицы МОН-50;

снаряженный кассетный контейнер типа КСФ;

мины типа ПФМ-1;

личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор";

2 вещевых мешка;

бухта кабеля;

4 магазина, снаряженные патронами 5,45 миллиметра.

Беспилотник, которым враг руководил во время операции, военные сбили

Подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата "Гранат", который входит в новейший российский комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2".

Благодаря сосредоточенному огню и умелым действиям военнослужащих беспилотник был сбит. Материалы, изъятые из него, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил,

– говорится в сообщении ТКГ.

Заметим! На Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого достигли в рамках ТКГ. Однако российские наемники его постоянно нарушают. За время перемирия погибли 4 украинских военных, еще 14 получили ранения.



Карта оккупированных Россией территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала