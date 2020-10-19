Пророссийские боевики на Луганщине обратились к российским властям с просьбой купить у них вакцину от коронавируса. Хотя запрос они отправили уже давно, ответа не получили до сих пор.

На Луганщине растет количество больных коронавирусом. 19 октября там начали действовать ограничения красной карантинной зоны. Представительница оккупационной власти в Луганской области Наталья Пащенко заявила о покупке российской вакцины, сообщает издание "Новости Донбасса".

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К нам не поступали предложения о предоставлении вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи. Также мы вышли на рынок России с вопросом приобретения вакцины за деньги, но поставщики не откликнулись,

– подчеркнула Пащенко.

По словам представительницы оккупантов, в ближайшее время вакцинацию боевики не будут проводить.

Что известно о российских вакцинах от COVID-19

В России запатентованы две вакцины против коронавируса – "Спутник V" (центр Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (центр Вектор). Ни одна из них не прошла третьего этапа испытания – самого масштабного. Ученые и международные организации относятся к первой вакцине со скептицизмом. По их словам, уровни нейтрализующих антител в исследовании препарата достаточно низкие, если сравнивать их с другими вакцинами, которые еще не зарегистрировали.

Заметим, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что наше государство не будет закупать так называемую вакцину в России. Все потому, что препарат не прошел всех клинических испытаний.

Обратите внимание! По состоянию на 19 октября на Луганщине 2 467 человек заразились COVID-19. Из них умерли 43 человека, а 780 – выздоровели. За сутки 18 октября количество заболевших возросло на 45 человек.