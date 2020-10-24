Служба безопасности Украины блокировала использование поддельных почтовых марок Укрпочты, которые боевики на Луганщине клеили на письма. Таким образом они запугивали переселенцев с временно оккупированных территорий.

Группа лиц на протяжении 2019 – 2020 годов распространяла поддельные марки Укрпочты заказчикам на территории нескольких областей Украины. Часть из них использовали оккупанты на Луганщине для рассылки переселенцам почтовой корреспонденции, сообщает СБУ.

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Что известно о незаконном использовании марок Укрпочты

В рассылке представители оккупационной власти требовали от граждан подтвердить право на собственную недвижимость на временно оккупированной территории. Если документы не поступали, боевики угрожали лишить людей имущественных прав на эту недвижимость.

По замыслу террористической организации, использование марок государственного почтового оператора Украины на подобных письмах должно было подрывать доверие переселенцев к украинской власти.

Серийное производство поддельных марок происходило на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. После этого их контрабандой завозили в Украину.

По предварительным оценкам специалистов, убытки Укрпочты от использования поддельных почтовых марок могли составить более 50 миллионов гривен. Правоохранители задержали одного из фигурантов при попытке отправить партию поддельных марок.

Полицейские провели обыски

Одновременно в 5 регионах правоохранители провели более 30 обысков в помещениях дельцов и транспортных средствах, которые использовали в противоправной деятельности.

Во время следственных действий полицейские изъяли деньги в разной валюте.

В том числе российские рубли, на общую сумму почти 3 миллиона в гривневом эквиваленте .

. Также изъяли средства связи, оружие, боеприпасы и поддельные марки стоимостью примерно 5 миллионов гривен.

Двум участникам группы уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Теперь им выбирают меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.



На Луганщине боевики использовали поддельные марки Укрпочты / Фото СБУ



Правоохранители изъяли у злоумышленников деньги в разных валютах / Фото СБУ