На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российское командование проводит комплексную проверку своих боевиков. Они будут суммировать "результаты" 2020 года. В рамках этой итоговой проверки мобилизуют резервистов на сборы.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил. Они ссылаются на данные Главного управления разведки.

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Чем занимаются боевики на Донбассе

Следовательно, как стало известно, преимущественно ночью боевики проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин. Этим они занимаются на полигонах временно оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами,

- сообщили в разведке Минобороны.

Контроль РФ

Контролирует эту так называемую итоговую проверку комиссия Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Справка. За прошедшие сутки 22 октября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.