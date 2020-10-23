Мобилизация резервистов на Донбассе: боевики проводят итоговую проверку
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российское командование проводит комплексную проверку своих боевиков. Они будут суммировать "результаты" 2020 года. В рамках этой итоговой проверки мобилизуют резервистов на сборы.
Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил. Они ссылаются на данные Главного управления разведки.
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Чем занимаются боевики на Донбассе
Следовательно, как стало известно, преимущественно ночью боевики проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин. Этим они занимаются на полигонах временно оккупированных территорий Донбасса.
Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами,
- сообщили в разведке Минобороны.
Контроль РФ
Контролирует эту так называемую итоговую проверку комиссия Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.