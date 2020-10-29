Пророссийские боевики за прошедшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.

Ситуация на фронте сейчас является контролируемой. Об этом уверяют в пресс-cлужбе штаба ООС. Ранее Миссия ОБСЕ сообщила о присутствии оккупантов на участках разведения Обстрелы боевиков: где было горячее всего В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где под вечер враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского. Что известно о раненом украинском воине В результате обстрела возле Новгородского один военнослужащий ВСУ получил пулевое сквозное ранение в руку.

Ему оказали домедицинскую помощь и отправили в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Актуально На Донбассе уже разминировали 35 тысяч гектаров земли: сколько взрывчатки изъяли Обратите внимание! С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирными договоренностями не зафиксировано.

Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу