Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный
Пророссийские боевики за прошедшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.
Ситуация на фронте сейчас является контролируемой. Об этом уверяют в пресс-cлужбе штаба ООС.
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Обстрелы боевиков: где было горячее всего
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
- Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где под вечер враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского.
Что известно о раненом украинском воине
- В результате обстрела возле Новгородского один военнослужащий ВСУ получил пулевое сквозное ранение в руку.
- Ему оказали домедицинскую помощь и отправили в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
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Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу