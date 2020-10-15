В течение предыдущих суток 14 октября пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. А с начала текущих суток – аж 5 раз.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:30 15 октября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и из чего били боевики 14 октября

На участках вблизи Водяного и Новомихайловки – из стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки – одиночные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

Какова ситуация 15 октября

Боевики провоцировали украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелы произошли в районе Авдеевки.

Вблизи Причепиловки и Новотошковского оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Заметим! И 14-го и 15 октября украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой

В штабе подчеркивают, что украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению. Поэтому, готовы мгновенно и адекватно реагировать на любые провокации противника.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неукоснительно соблюдать условия режима прекращения огня,

– добавляют в пресс-центре Объединенных сил.

Отчет пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:30 15 октября: Видео

Обратите внимание С такими защитниками Украина всегда будет иметь свой исторический шанс, – Зеленский



Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Карта 24 канала