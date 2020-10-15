Боевики обстреляли украинских воинов из гранатометов: что происходит на Донбассе
В течение предыдущих суток 14 октября пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. А с начала текущих суток – аж 5 раз.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:30 15 октября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.
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Где и из чего били боевики 14 октября
- На участках вблизи Водяного и Новомихайловки – из стрелкового оружия.
- Вблизи Авдеевки – одиночные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.
Какова ситуация 15 октября
- Боевики провоцировали украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелы произошли в районе Авдеевки.
- Вблизи Причепиловки и Новотошковского оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой
В штабе подчеркивают, что украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению. Поэтому, готовы мгновенно и адекватно реагировать на любые провокации противника.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неукоснительно соблюдать условия режима прекращения огня,
– добавляют в пресс-центре Объединенных сил.
Отчет пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:30 15 октября: Видео
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Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Карта 24 канала