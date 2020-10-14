Боевики в очередной раз нарушили перемирие: куда стреляли
С начала 14 октября 2020 года боевики нарушили режим прекращения огня. В зоне боевых действий на Донбассе зафиксировали, что режим тишины не соблюдали один раз за эти сутки.
Российские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области. Об этом сообщило командование ООС на своей странице в Фейсбуке.
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Как говорится в сообщении, боевики применили против украинских военных стрелковое оружие. Также отмечают, что выстрелы были неприцельными. А наши защитники ответный огонь не открывали.
Из-за этих провокаций со стороны оккупантов, никто из украинских военнослужащих, к счастью, не пострадал.
В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил,
– заверили в штабе ООС.