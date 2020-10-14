С начала 14 октября 2020 года боевики нарушили режим прекращения огня. В зоне боевых действий на Донбассе зафиксировали, что режим тишины не соблюдали один раз за эти сутки.

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области. Об этом сообщило командование ООС на своей странице в Фейсбуке.

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Как говорится в сообщении, боевики применили против украинских военных стрелковое оружие. Также отмечают, что выстрелы были неприцельными. А наши защитники ответный огонь не открывали.

Из-за этих провокаций со стороны оккупантов, никто из украинских военнослужащих, к счастью, не пострадал.

В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил,

– заверили в штабе ООС.

Напомним. С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который боевики нарушают чуть ли не ежедневно. Чаще всего оккупанты осуществляют провокационные выстрелы, однако 6 сентября они полностью сорвали перемирие, прицельно обстреляв позиции ВСУ. Тогда погиб украинский военный.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала