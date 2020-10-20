В течение суток 19 октября пророссийские боевики дважды нарушали условия прекращения огня. Однажды наемники стреляли в сторону украинских позиций, а также запустили беспилотник через линию разграничения.

Ситуация на фронте остается полностью контролируемой украинскими защитниками, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Нарушения со стороны боевиков:

вблизи Луганского – враг применял ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие,

в районе Авдеевки – беспилотник боевиков пересек линию разграничения.

Украинские военные ответный огонь не открывали, а беспилотный летательный аппарат подавили средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало возможным его дальнейшее использование.

Уже в ночь на 20 октября нарушений со стороны боевиков не было. По всей линии разграничения наблюдается соблюдение режима тишины.

Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на вероятные вероломные действия противника,

- заверили в штабе ООС.



Карта ООС и оккупированной части Донбасса / 24 канал