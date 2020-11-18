Боевики на оккупированной территории Донецкой области решили окончательно вывести из обращения гривну. В своих "документах" они удаляют любые упоминания об украинской валюте.

Украинскую гривну заменяют российским рублем. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на ресурсы боевиков.

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Свои действия оккупанты объясняют тем, что приводят "документацию" в соответствие с "законами".

Кроме этого, в ОРДО изменили правила предоставления почтовых услуг. В частности слова "гривна" и "национальная валюта" исправили на "российский рубль".

Валюта на оккупированных территориях: что известно

До весны 2015 года на оккупированной территории Донецкой области для платежей и расчетов использовалась украинская гривна.

Впоследствии боевики объявили там "мультивалютную зону", затем разрешили использовать гривну, рубль, евро и доллар.

В сентябре 2015 года российский рубль утвердили как "единую учетную валюту".



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала