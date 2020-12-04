В районе поселка Луганское в Донецкой области 4 декабря пророссийские боевики в очередной раз открыли снайперский огонь по украинским позициям. В результате обстрела один боец Объединенных сил получил ранения.

Раненого военнослужащего госпитализировали, сейчас он в стабильном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Что известно об обстреле

Обстрел украинских позиций боевики устроили 4 декабря в 10:46 в районе поселка Луганское (Светлодарск), Донецкой области.

Украинская сторона запросила "режим тишины" через координационный механизм, а также сообщила об этом мониторинговой миссии ОБСЕ. Отмечается, что наблюдательная группа в СЦКК принимает меры по верификации инцидента.

Обратите внимание! Российские наемники постоянно нарушают режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого достигли в рамках ТКГ 27 июля 2020 года. За время перемирия на Донбассе погибли 4 украинских военных, еще 15 получили ранения.