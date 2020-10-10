В течение предыдущих суток 9 октября боевики на Донбассе лишь однажды нарушали режим прекращения огня. К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал.

Что касается ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 10 октября сообщили в прессцентре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где били оккупанты 9 октября

Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов. Здесь враг совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. К счастью, в результате вражеских обстрелов боевых потерь не было.

В штабе подчеркивают, что эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

Военные совместно со спасателями продолжают тушить пожары

9 октября Объединенные силы:

локализовали пожары в районах Новоалександровки и Екатериновки,

окончательно ликвидировали очаги возгорания недалеко от Майорска,

продолжают борьбу с огнем до сих пор вблизи Болотного.

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Текущая ситуация

С начала суток 10 октября в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. По всей линии разграничения можно наблюдать режим тишины.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки,

– добавляют в штабе.

Отчет пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на 7: 00 10 октября: Видео



Карта оккупированных территорий востока Украины / инфографика 24 канала