Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: не успокоились даже ночью
Пророссийские боевики в течение воскресенья, 11 октября, 4 раза стреляли в сторону украинских позиций на Донбассе. Еще один раз враг стрелял уже в ночь на 12 октября. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.
На фронте в целом ситуация остается контролируемой украинскими военными, заверили в штабе операции Объединенных сил.
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Обстрелы боевиков:
- вблизи Марьинки – боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета,
- недалеко от Майорска – выпустили автоматные очереди из стрелкового оружия,
- рядом с Зайцевым – тоже выстрелы из стрелкового оружия,
- в районе Ломакиного – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия,
- недалеко от Авдеевки (уже 12 октября) – несколько выстрелов из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали,
– рассказали в штабе ООС.