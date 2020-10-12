Пророссийские боевики в течение воскресенья, 11 октября, 4 раза стреляли в сторону украинских позиций на Донбассе. Еще один раз враг стрелял уже в ночь на 12 октября. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

На фронте в целом ситуация остается контролируемой украинскими военными, заверили в штабе операции Объединенных сил. Интересно Урегулирование ситуации на Донбассе: Кулеба назвал приоритетный сценарий для Украины Обстрелы боевиков: вблизи Марьинки – боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета,

недалеко от Майорска – выпустили автоматные очереди из стрелкового оружия,

рядом с Зайцевым – тоже выстрелы из стрелкового оружия,

в районе Ломакиного – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия,

недалеко от Авдеевки (уже 12 октября) – несколько выстрелов из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали,

– рассказали в штабе ООС.

Карта проведения ООС на Донбассе / Инфографика 24 канала