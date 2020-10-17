На Донбассе в течение суток, 17 октября, пророссийские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Кроме этого, оккупанты запускали беспилотники.

Оккупанты снова провоцировали украинских военных неприцельными обстрелами. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

За прошедшие сутки Серьезная провокация у Водяного с применением гранатометов и мин: как прошли сутки на Донбассе

Где стреляли боевики:

Утром противник неприцельно обстрелял из станкового автоматического гранатомета украинских военнослужащих возле Водяного ;

; В полдень оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета недалеко от Авдеевки.

Украинские защитники на провокации российских наемников не отвечали. Потерь и ранений в рядах ВСУ нет.

Оккупанты запускали беспилотники

Так, возле Пищевика и Широкиного боевики нарушили перемирие, запустив квадрокоптеры, которые пересекли линию разграничения. Бойцы ВСУ обезвредили летательные аппараты средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в районе ООС саперы ГСЧС разминировали более 15 гектаров территории и передали на уничтожение 60 взрывчаток.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который оккупанты нарушают провокационными выстрелами едва ли не ежедневно. Кроме этого, 6 сентября боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ. Тогда погиб 1 украинский военный.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала