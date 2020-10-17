Боевики в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов
На Донбассе в течение суток, 17 октября, пророссийские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Кроме этого, оккупанты запускали беспилотники.
Оккупанты снова провоцировали украинских военных неприцельными обстрелами. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
За прошедшие сутки Серьезная провокация у Водяного с применением гранатометов и мин: как прошли сутки на Донбассе
Где стреляли боевики:
- Утром противник неприцельно обстрелял из станкового автоматического гранатомета украинских военнослужащих возле Водяного;
- В полдень оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета недалеко от Авдеевки.
Украинские защитники на провокации российских наемников не отвечали. Потерь и ранений в рядах ВСУ нет.
Оккупанты запускали беспилотники
Так, возле Пищевика и Широкиного боевики нарушили перемирие, запустив квадрокоптеры, которые пересекли линию разграничения. Бойцы ВСУ обезвредили летательные аппараты средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, в районе ООС саперы ГСЧС разминировали более 15 гектаров территории и передали на уничтожение 60 взрывчаток.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала