В течение четверга, 15 октября, пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, они запустили беспилотник, который пересек линию разграничения.

Вследствие нарушений огня со стороны врага боевых потерь не было, сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

К слову На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко

Нарушение режима тишины:

неподалеку Причепиловки – враг стрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия,

дважды вблизи Авдеевки – обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,

дважды в районе Новотошковского – также стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Свой беспилотный летательный аппарат боевики запустили в направлении Приазовья, где он пересек линию разграничения и летел в сторону украинских позиций. И даже здесь украинские воины не открывали огонь – беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции, добросовестно выполняя задания по назначению,

– заверили в штабе.

Прекратились вражеские провокации только ночью. Так, в ночь на 16 октября нарушений режима прекращения огня не было, а по всей линии фронта сохраняется "тишина".